В Адыгее суд дал 8,5 лет тюрьмы «вору в законе» за покровительство преступников

Мужчина руководил преступной иерархией более 38 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Адыгее суд вынес приговор «вору в законе» за покровительство преступников. Ему назначили 8,5 лет тюрьмы и 1,5 года ограничения свободы, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В 80-е годы житель Краснодара участвовал в собрании лиц - представителей преступной иерархии в Москве. Тогда ему присвоили статус «вора в законе», после чего он более 38 лет заведовал работой преступных элементов на Кубани и в Адыгее.

Как установило следствие, он собирал деньги для преступников, участвовал в разрешении конфликтов в преступной среде, занимался покровительством лиц в криминальной сфере.

- Верховный суд республики Адыгея назначил подсудимому наказание с учетом имеющейся судимости в виде лишения свободы на срок 8 лет и 6 месяцев в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на срок 1 год и 6 месяцев, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Адыгеи.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что на Кубани задержали «вора в законе». Обвиняемый руководил преступной иерархией с 2008 года.