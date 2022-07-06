Детский сад на 100 мест построят в поселке Российском Краснодара

Мэр Андрей Алексеенко осмотрел строительство соцобъектов в ходе рабочей поездки Фото: t.me/alekseenko_krd

В Краснодаре выдали разрешение на строительство детского сада. Новое учреждение на 100 мест появится в поселке Российском. Мэр Андрей Алексеенко осмотрел строительство соцобъектов в ходе рабочей поездки.

Новый детский сад появится по улице Тверской, 8. Сейчас для строительства выбирают подрядчика. А рядом с будущим детсадом уже возводят школу - по Тверской, 10. Она примет 1,5 тысячи учеников - завершить работы планируют уже в 2023 году.

В поселке Российском также возводят офис врача общей практики - достроить медучреждение по улице имени Ивана Бовкуна планируют до конца 2022 года. А для строительства поликлиники по улице Куликова Поля выделили участок.

- Последний раз встречался с активом поселка в начале года. Жители высказали массу претензий по состоянию социальной и дорожной инфраструктуры. Критика была справедливая, и я обещал исправить ситуацию. Развитие социальной и дорожной инфраструктур поселка находится на контроле у губернатора, - написал глава города в своем telegram-канале.