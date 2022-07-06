Мужчину лишили прав в 2016 году, но он так и не сдал удостоверение и не заплатил штраф Фото: УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

В Сочи полиция задержала лишенного прав пьяного водителя. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Сотрудники ДПС остановили для проверки автомобиль Renault. Как выяснилось, за рулем сидел мужчина, лишенный прав на вождение в 2016 году. Но с того момента он так и не сдал удостоверение и не заплатил штраф. Кроме того, мужчина сел пьяным за руль.

На водителя заведено уголовное дело по ч.1 ст.264.1. Теперь ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы до 2 лет.