День семьи отметят фестивалем и крестным ходом. Фото: Администрация города Сочи

День семьи, любви и верности в Сочи отметят концертами и флешмобами. В честь праздника пройдут развлекательные мероприятия 8 июля.

Во всех храмах города пройдут праздничные богослужения в память святых благоверных Петра и Февронии Муромских. Главное богослужение пройдет в 8:00в Соборе Михаила Архангела. В 10:00 от Собора Михаила Архангела до загса Центрального района состоится крестный ход.

- В этот праздник мы по традиции будем чествовать выдающиеся сочинские семьи. Это и юбиляры супружеской жизни и многодетные семьи, - сообщила начальник управления семьи и детства Нонна Кардава.

Также на площади перед сочинским загсом и в скверах Пролетарском и Октябрьском в 16:00 пройдет главное городское празднование. Здесь состоится фестиваль молодых семей Family fest. Все желающие смогут посетить игровые программы, творческие мастер-классы и викторины.

Кроме того, состоится эстафета «Папа, мама, я – спортивная семья». Она пройдет в 17:00 в Октябрьском сквере. В 18:00 будут чествовать победителей городского фестиваля «Моя семья» на площади перед сочинским загсом. А в это же время в Адлерском парке культуры и отдыха состоится праздник «Дарите ромашки любимым».