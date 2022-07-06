Берег Анапы патрулируют на квадроциклах

Прибрежная территория находится под особым контролем.

Полицейские Анапы патрулируют берег на квадроциклах. За безопасностью на воде следят с дронов проекта «Анаспас». Также каждая смотровая вышка оборудована самой современной техникой.

- Обеспечена максимальная безопасность жителей и отдыхающих курорта в период высокого сезона. На постах полиции стоит новейшее оборудование. Весь периметр находится под присмотром видеокамер. Все они оснащены функцией распознавания лиц и предметов, - сообщили в пресс-службе мэрии Анапы.

Уточняется, что благодаря всем эти мерам сотрудники правоохранительных органов предотвратили две пляжные кражи и 24 правонарушения, только с начала пляжного сезона. Полицейские особенно тщательно следят за береговой зоной, чтобы люди могли спокойно и безопасно отдыхать.