В таблетках, которыми отравились дети в Краснодаре, не нашли наркотических и психотропных веществ

В таблетках не обнаружен яд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В таблетках, которыми отравились дети в Краснодаре, не нашли смертельных веществ. Препараты проверили лабораторной экспертизой.

- Вблизи дошкольного образовательного учреждения были изъяты таблетки. В них не содержится наркотических, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ, - сообщил официальный представитель УВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Трое воспитанников частного детского сада «Калинка-Юниор» 4 июля отравились неизвестным веществом. Их госпитализировали в детскую больницу Краснодара. По данному делу сразу же начались проверки. Об этом ранее сообщала «КП» - Кубань».