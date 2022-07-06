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Происшествия6 июля 2022 17:26

В таблетках, которыми отравились дети в Краснодаре, не нашли наркотических и психотропных веществ

Препараты проверили экспертизой
Мария ЧАЛАЯ
В таблетках не обнаружен яд.

В таблетках не обнаружен яд.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В таблетках, которыми отравились дети в Краснодаре, не нашли смертельных веществ. Препараты проверили лабораторной экспертизой.

- Вблизи дошкольного образовательного учреждения были изъяты таблетки. В них не содержится наркотических, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ, - сообщил официальный представитель УВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Трое воспитанников частного детского сада «Калинка-Юниор» 4 июля отравились неизвестным веществом. Их госпитализировали в детскую больницу Краснодара. По данному делу сразу же начались проверки. Об этом ранее сообщала «КП» - Кубань».