Стартовала Вавиловская школа молодых ученых. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубань приехали 27 молодых ученых для изучения селекции семян. Проводит обучение Вавиловская школа. Ее участникам рассказывают о генетике растений, а также селекции приоритетных культур для импортозамещения.

- В целях обучения молодые ученые приехали из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирской области, Якутска, Адыгеи и разных городов Краснодарского края. Они слушают лекции ведущих российских специалистов в области генетических ресурсов ключевых сельскохозяйственных растений, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Уточняется, что также участники получают общее представление о подходах к современному генбанкингу и знакомятся с уникальным разнообразием мировой Вавиловской коллекции.

Каждый год в Краснодарском крае проходит Вавиловская школа. В этот раз обучение было организовано совместно с Адыгейским государственным университетом. Оно продлится до 8 июля.