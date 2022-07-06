В Мостовском районе Кубани восстановили братскую могилу красноармейцев

В Мостовском районе восстановили воинское захоронение. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В поселке Никитино Мостовского района восстановили воинское захоронение. Братские могилы солдат, погибших во время Великой Отечественной войны, привели в порядок благодаря федеральной программе «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 – 2024 годы». На территории памятника заменили тротуарную плитку и обновили ограду.

– Памятники истории, которые требуют реставрации и восстановления, есть на всей территории региона. В 2022 году в планах реконструкция 23 памятников. На мемориальных плитах появится почти 3,5 тысячи имен бойцов, чей подвиг бессмертен. На эти работы выделено более 88 млн рублей, – рассказал министр ТЭК и ЖКХ Кубани Андрей Прошунин.

В 2021 году в Краснодарском крае были приведены в порядок 30 воинских мемориалов.