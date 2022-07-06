Вениамин Кондратьев рассказал о том, как на Кубани предупреждают наводнения

6 июля в 20 часов в Крымске пройдет памятное мероприятие. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В июле жители Кубани и всей России вспоминают страшную трагедию, которая 10 лет назад произошла в Крымском районе. Наводнение унесло жизни 153 человек, еще двое до сих пор числятся пропавшими без вести. Без крова остались тысячи людей. За 10 лет в регионе проделана большая работа для предупреждения подобных трагедий.

– Крымский район 10 лет назад пережил одно из самых разрушительных наводнений на Кубани. Мы должны помнить этот страшный урок и делать все возможное, чтобы подобное не повторилось. На самых опасных участках краевых рек установлены более 200 специальных датчиков, которые круглосуточно мониторят уровень воды и подают сигналы в случаях опасности, - рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

В ближайшее время будут установлены еще 26 гидрологических комплексов, также модернизируют существующие 33 датчика. Завершается строительство инженерной защиты Крымского района на реках Неберджай, Адагум, Богаго и Баканка. Это самое сложное и масштабное строительство из объектов этой категории в крае. Возведение похожих гидротехнических сооружений идет в Анапе, Абинске и Сочи.