На Кубани шесть новорожденных со СМА будут бесплатно обеспечены необходимым лечением

Малыши бесплатно будут обеспечены необходимым лечением. Фото: Артем КИЛЬКИН

В апреле 2022 года Кубань и еще три региона России присоединились к пилотному проекту массового неонатального скрининга. У новорожденных детей в роддоме берут кровь на выявление 36 наследственных заболеваний, в том числе первичного иммунодефицита и спинальную мышечную атрофию.

- Благодаря расширенными исследованиям в Краснодарском крае удалось на ранней стадии выявить СМА у шести малышей. Это очень важно, поставить точный диагноз в таком возрасте и в досимптоматической стадии. В таком случае лечение будет максимально эффективно, - рассказала вице-губернатор Кубани Анна Минькова.

Все малыши будут бесплатно обеспечены необходимым лечением за счет фонда «Круг добра». К 2023 году массовый неонатальный скрининг будет внедрен во всех роддомах России.