В Краснодаре начали спиливать аварийные деревья

В Краснодаре спиливают аварийные деревья. Фото: скриншот

В Краснодаре 6 июля на улице Красной, 103 на дорогу упала ветка дерева, которая создала помехи движению автотранспорта. После того, как ветку распилили и убрали с проезжей части, дерево было обследовано и признано опасным для пешеходов.

- Спасатели муниципальной Службы спасения распилили и убрали сухую ветку с дороги. Также специалисты обследовали березу и признали ее аварийной. Дерево было спилено, - рассказали в пресс-службе мэрии Краснодара.

Напомним, что накануне сухая ветка упала на женщину с двухмесячной дочкой в коляске. Обеих пострадавших с тяжелыми травмами доставили в больницу, где они находятся до сих пор. По факту случившегося инициирована прокурорская проверка.