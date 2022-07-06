Ожидается небольшая облачность. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На Черноморском побережье 7 июля ожидается до +32 градусов. В некоторых районах края будет облачно.

- Ожидается северо-восточный ветер. Днем он будет южный и юго-западный от 6 до 11 метров в секунду. На участке Анапа-Геленджик ночью порывы могут достигать 14 метров в секунду, - сообщили в Краснодарском ЦГМС.

Температура воздуха ночью будет варьироваться от 10 до 23 градусов тепла. Днем столбики термометров покажут 27 – 32 градуса.

Уточняется, что день пройдет без осадков.