Узнали, где будут отключения света в Сочи 7 июля 2022 года

В Сочи не будет света Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Подача электроэнергии в жилые дома и социальные объекты будет временно приостановлена во всех микрорайонах курорта. Причина бытовых неудобств - плановый ремонт на объектах электросетей. Специалисты обещают, что в будущем эти работы позволят обеспечить бесперебойную работу оборудования. Жителям остается только набраться терпения. Предполагается, что людям придется провести без света несколько часов, правда, назвать точное время отключения электрики не могут.

Также придется смириться с отсутствием благ цивилизации жителям улиц Соколинная, Щорса, Кирпичная, Подольская, Абхазская, Бестужева, Брянская, Дубовая, Клубная, Пензенская, Тихая, Банановая, Петрозаводская, Лазурная долина, Банановая, Заречная, Междуреченская, Славинская, Железнодорожная, Веринская, Чайная, Табачная, 10 лет Октября, Николаевская, Псебайская, Скальная, Тульская, 2-е отделение и Золотая.

В зону отключения попадут жители переулков Молдовский, Пастушечий, Междуреченский, Кузнечный и Западный.

Заранее озаботиться батарейками для фонариков необходимо и жителям садовых товариществ «Луч», «Норильск». «Вега», «Ромашка», «Магнолия», «Лесовод», «Горный сад», «Яблоневый сад», «Кооператор» и «Знание».