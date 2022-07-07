В Краснодаре 8 июля пройдет крестный ход в честь благоверных святых Петра и Февронии Муромских

Крестный ход в честь благоверных святых Петра и Февронии Муромских пройдет в Краснодаре. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре 8 июля в честь благоверных святых Петра и Февронии Муромских пройдет крестный ход. В связи с мероприятием улица Красная будет временно перекрыта для движения автотранспорта.

- Автолюбителям стоить учесть, что уже 7 июля в 22.00 улицу Красную будут освобождать от автотранспорта на участке от Советской до улицы имени Кондратенко. Все припаркованные автомобили будут перевезены на штрафстоянку, - уточнили в пресс-службе мэрии краевого центра.

Движение автотранспорта будет ограничено 8 июля с 15 часов и до окончания крестного хода. Общегородской крестный ход возьмет начало от улицы Красная, 13 и завершится у войскового собора святого благоверного князя Александра Невского. В 16:00 в соборе совершит праздничный молебен митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий. Известно, что на молебен будет доставлен ковчег с частицами мощей благоверных князей Петра и Февронии Муромских. Краснодарцы смогут попросить у святых благословения на рождение ребенка или создания крепкой семьи.