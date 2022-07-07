На развитие промышленных предприятий Кубани направят 262 млн рублей

Свыше 260 млн рублей направят на развитие промышленных предприятий Кубани. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На развитие и поддержку промышленных предприятий Кубани будут направлены 262 млн рублей льготными займами. В краевом Фонде развития промышленности сообщили, что эти средства будут распределены между девятью промпредприятиями. Средства пойдут на модернизацию существующих линий производства и создание новых.

- В Краснодаре будет запущено производство матрасов и радиофармацевтических лекарственных препаратов. Будут модернизированы линии деревообработки, оснащена новым оборудованием обувная фабрика, - уточнили и.о. руководителя департамента промышленной политики региона Владимир Мостовой.

До конца 2022 года Фонд развития промышленности по поручению губернатора региона будет докапитализирован до 5 млрд рублей. Это позволит расширить пакет программ фонда региона и оказать поддержку большему количеству предприятий Кубани.