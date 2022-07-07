В Майкопе прошел концерт в поддержку военнослужащих спецоперации на Украине

Для гостей на сцене выступили артисты местных творческих коллективов. Фото: пресс-служба администрации Майкопа

В Майкопе на территории национального республиканского музея прошел концерт в поддержку военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. В мероприятии приняли участие представители региональных и муниципальных органов власти, сотрудники правоохранительных органов, члены общественных организаций и местные жители.

- Слова поддержки российским военнослужащим выразили депутат Совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп», руководитель АРОО Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия «Единой России» Асета Берзегова, мастер спорта, игрок гандбольной команды «АГУ-Адыиф» суперлиги России, вратарь Светлана Кожубекова, а также студент технологического факультета МГТУ, советник ректора университета по студенческим проектам Павел Дорошенко, - сообщили в пресс-службе администрации по Майкопу.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», после официальной части гостей мероприятия ожидала концертная программа. На сцене выступили артисты местных творческих коллективов.