Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество7 июля 2022 4:45

В Майкопе прошел концерт в поддержку военнослужащих спецоперации на Украине

Гостей мероприятия ожидала официальная часть и творческие выступления коллективов
Валерия ГОДОВНИКОВА
Для гостей на сцене выступили артисты местных творческих коллективов. Фото: пресс-служба администрации Майкопа

Для гостей на сцене выступили артисты местных творческих коллективов. Фото: пресс-служба администрации Майкопа

В Майкопе на территории национального республиканского музея прошел концерт в поддержку военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. В мероприятии приняли участие представители региональных и муниципальных органов власти, сотрудники правоохранительных органов, члены общественных организаций и местные жители.

- Слова поддержки российским военнослужащим выразили депутат Совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп», руководитель АРОО Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия «Единой России» Асета Берзегова, мастер спорта, игрок гандбольной команды «АГУ-Адыиф» суперлиги России, вратарь Светлана Кожубекова, а также студент технологического факультета МГТУ, советник ректора университета по студенческим проектам Павел Дорошенко, - сообщили в пресс-службе администрации по Майкопу.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», после официальной части гостей мероприятия ожидала концертная программа. На сцене выступили артисты местных творческих коллективов.