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Общество7 июля 2022 5:16

Погода в Адыгее 7 июля 2022: день обещает быть жарким

Погода в Адыгее 7 июля 2022 в республике ясно и солнечно
Валерия ГОДОВНИКОВА
Узнали, какой будет погода в Адыгее 7 июля 2022

Узнали, какой будет погода в Адыгее 7 июля 2022

Фото: Евгения ГУСЕВА

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 7 июля 2022.

В Майкопе 7 июля погода будет жаркой и солнечной. Температура воздуха днем перевалит за 30°C. Максимальное значение в первой половине дня будет +33°C. Небо чистое и ясное. Ветер северо-восточный, 3 м/с. Осадков по прогнозу синоптиков не предвидится. Во второй половине дня температура составит + 13°C. Ветер восточный, 2 м/с.

Погода в Лаго-Наки также ожидается ясной. В светлое время суток температура воздуха повысится до +28°C. Ветер северный, 3 м/с. День пройдет без дождей и осадков.Ночью столбик термометра опустится до +15°C. Ветер юго-восточный, 2 м/с.