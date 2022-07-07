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Общество7 июля 2022 5:27

Кубань стала второй среди регионов России с самыми высокими ценами на вторичное жилье

Такие данные приводит Росстат
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Рейтинг стоимости жилья

Рейтинг стоимости жилья

Краснодарский край занял второе место после Москвы по самому дорогому жилью на вторичном рынке. На Кубани средняя стоимость квадратного метра недвижимости в этом секторе оценивается в 202 тысячи рублей. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на данные Росстата.

- В Москве средняя стоимость квадратного метра вторички выходит 282 тысячи. Замыкает тройку с самым дорогим жильем на вторичном рынке в России Санкт-Петербург — 166,4 тысячи рублей за «квадрат», - сообщает издание.

Самое дешевое жилье продается в Оренбургской области - 40,3 тысячи рублей за квадратный метр и в Ингушетии - 45,1.