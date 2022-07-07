Кубань стала второй среди регионов России с самыми высокими ценами на вторичное жилье

Рейтинг стоимости жилья

Краснодарский край занял второе место после Москвы по самому дорогому жилью на вторичном рынке. На Кубани средняя стоимость квадратного метра недвижимости в этом секторе оценивается в 202 тысячи рублей. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на данные Росстата.

- В Москве средняя стоимость квадратного метра вторички выходит 282 тысячи. Замыкает тройку с самым дорогим жильем на вторичном рынке в России Санкт-Петербург — 166,4 тысячи рублей за «квадрат», - сообщает издание.

Самое дешевое жилье продается в Оренбургской области - 40,3 тысячи рублей за квадратный метр и в Ингушетии - 45,1.