Дополнительные прямые авиарейсы запустят из Сочи в Тюмень с 10 июля

Полеты будут каждый день. Фото: Дарья АСЛАМОВА

Из Сочи в Тюмень с 10 июля стартуют дополнительные прямые авиарейсы. Теперь полеты будут осуществляться каждый день.

- Авиакомпания "Ямал" увеличивает количество рейсов в курортный город Сочи из аэропорта Рощино. С 10 июля авиаперевозчик будет дополнительно выполнять полеты во вторник и воскресенье, а с 11 июля приступит к выполнению рейсов в понедельник, среду, четверг, пятницу и субботу, - сообщили в пресс-службе тюменского международного аэропорта Рощино.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, по вторникам и воскресеньям самолет вылетает из Тюмени в 07:05 часов по местному времени, а в Сочи прилетает уже в 08:55 часов. Дополнительные рейсы запланированы из Тюмени в 07:20 часов, на курорт судно приземлится в 09:10 часов.