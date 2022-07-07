В Краснодарском крае собран первый миллион тонн пшеницы

На Кубани предстоит уборка зерновых и зернобобовых с площади 1,9 миллионов гектаров Фото: Мария ЛЕНЦ

В Краснодарском крае к уборке зерновых приступили одними из первых в стране. На данный момент кубанские аграрии собрали первый миллион тонн пшеницы.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», июньские ливни и непогода не стали помехой для сбора урожая. Работы шли не отклоняясь от графика. Сейчас обмолочено 20% от запланированных площадей.

На Кубани предстоит уборка зерновых и зернобобовых с площади 1,9 миллиона гектаров. По прогнозам, урожайность в этом году обгонит прошлогоднюю.

- Валовой сбор ячменя составил почти 1,2 млн тонн – 92% от запланированного. Также собрали 201,4 тыс. тонн гороха или 82% от запланированного, - сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. - В этом году урожайность всех культур превышает прошлогоднюю.

Поля уже готовят под урожай 2023 года. Завершить работы по сбору зерновых планируют после 20 июля.