На рабочей встрече главе Адыгеи Мурату Кумпилову представили нового руководителя регионального УФСБ. Фото: пресс-служба правительства Адыгеи

В Адыгее новым руководителем регионального УФСБ назначен Михаил Кемеров. На рабочей встрече его представил главе республики Мурату Кумпилову заместитель начальника Управления кадров ФСБ России Александр Щерба.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», Михаил Кемеров имеет большой опыт и профессионализм в работе. Он проработал в органах безопасности свыше 35 лет. И до недавнего времени служил в подразделениях Центрального аппарата ФСБ России.

- В республике на протяжении многих лет сохраняется межнациональный и межконфессиональный мир и согласие. Это результат общих усилий органов власти региона, правоохранительных структур, институтов гражданского общества, каждого жителя республики, - сообщил Мурат Кумпилов. - Важно сохранить стабильную обстановку в регионе, обеспечить спокойствие и безопасность наших жителей.