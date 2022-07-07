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Общество7 июля 2022 6:43

В Адыгее новым руководителем регионального УФСБ назначен Михаил Кемеров

Глава республики отметил значимость работы Федеральной службы безопасности для развития региона
Валерия ГОДОВНИКОВА
На рабочей встрече главе Адыгеи Мурату Кумпилову представили нового руководителя регионального УФСБ. Фото: пресс-служба правительства Адыгеи

На рабочей встрече главе Адыгеи Мурату Кумпилову представили нового руководителя регионального УФСБ. Фото: пресс-служба правительства Адыгеи

В Адыгее новым руководителем регионального УФСБ назначен Михаил Кемеров. На рабочей встрече его представил главе республики Мурату Кумпилову заместитель начальника Управления кадров ФСБ России Александр Щерба.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», Михаил Кемеров имеет большой опыт и профессионализм в работе. Он проработал в органах безопасности свыше 35 лет. И до недавнего времени служил в подразделениях Центрального аппарата ФСБ России.

- В республике на протяжении многих лет сохраняется межнациональный и межконфессиональный мир и согласие. Это результат общих усилий органов власти региона, правоохранительных структур, институтов гражданского общества, каждого жителя республики, - сообщил Мурат Кумпилов. - Важно сохранить стабильную обстановку в регионе, обеспечить спокойствие и безопасность наших жителей.