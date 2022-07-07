В Сочи готовят спортивные школы к новому учебному году

В спортшколе №5 на Бытхе рабочие выполняют косметический ремонт. Фото: https://t.me/AlekseiKopaigorodskii

В Сочи готовят спортшколы к сентябрю. Мэр города Алексей Копайгородский посетил учреждения, где тренируют дети.

Так, в спортивной школе №5 на Бытхе рабочие выполняют косметический ремонт. Также здесь обновят прилегающую территорию - оборудуют площадку для занятий на улице.

Для школы олимпийского резерва №7 на Мацесте закупили новый инвентарь и экипировку. Здесь воспитанники занимаются дзюдо, самбо и ММА.

- Залы этих школ находятся внутри густонаселенных микрорайонов. И очень востребованы среди жителей. Важно, что у детей в пешей доступности есть учреждения высокого класса. Окажем всю необходимую поддержку, чтобы наши будущие чемпионы тренировались в комфортных условиях, - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.