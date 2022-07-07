Как внести в ЕГРН ранее учтенный земельный участок на Кубани

Кадастровая палата региона

Какие документы необходимо подготовить, чтобы внести в Единый государственный реестр недвижимости сведения о ранее учтенных земельных участках, рассказали эксперты Кадастровой палаты по Краснодарскому краю.

Какие объекты недвижимости называют ранее учтенными?

К ранее учтенным относят земельные участки, которые были поставлены на государственный кадастровый учет до вступления в силу Федерального закона 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», то есть до 1 марта 2008 года, или вообще не были учтены, но права на них зарегистрированы (и не прекращены), а объекту присвоен условный номер.

В настоящее время порядок осуществления кадастрового учета регулирует Федеральный закон № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», вступивший в силу 1 января 2017 года.

Зачем вносить в ЕГРН сведения о ранее учтенных объектах?

Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) – это федеральная информационная база, которая содержит актуальные сведения об объектах недвижимости. Сведения, внесенные в ЕГРН, являются приоритетными и достоверными. Данные сведения необходимы при проведении любых сделок с недвижимостью или для подтверждения существования объекта с определенными характеристиками.

- Уже более года органы местного самоуправления могут самостоятельно проводить мероприятия по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости. Федеральный закон № 518-ФЗ, предоставляющий такие полномочия муниципалитетам, вступил в силу 29 июня 2021 года. Данные о правообладателях вносят в ЕГРН без участия собственников на основании сведений, содержащихся в архивах загсов, налоговых, органов внутренних дел и нотариусов, – говорит заместитель руководителя Управления Росреестра по Краснодарскому краю Сергей Осипов. – За год действия закона от уполномоченных органов поступило 764 заявления о внесении правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости и 319 заявлений о снятии объектов недвижимости с кадастрового учёта в связи с прекращением существования.

- Новый закон направлен на установление актуальных и достоверных сведений о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости, а также на защиту их прав и имущественных интересов, в том числе связанных с согласованием границ смежных земельных участков», – отмечает заместитель директора – главный технолог Кадастровой палаты по Краснодарскому краю Андрей Власенко. – Реализация закона позволит исключить из ЕГРН неактуальные сведения о прекративших существование ранее учтенных объектах недвижимости на основании акта осмотра, подготовленного самим органом местного самоуправления, без составления кадастровым инженером акта обследования.

Как самостоятельно внести сведения в ЕГРН?

Чтобы внести сведения о ранее учтенном участке в ЕГРН, необходимо подать заявление о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество, а также приложить документ, подтверждающий право на участок, либо подтверждающий ранее осуществленный государственный учет или государственную регистрацию права, любым удобным способом:

- лично в любом офисе МФЦ,

- в электронной форме на официальном сайте Росреестра rosreestr.gov.ru.

Подать документы можно не выходя из дома. В рамках выездного обслуживания специалисты Кадастровой палаты приедут в любое удобное для заявителя место и время. Заказать услугу можно по телефону 8 (861) 992-13-02, (доб. 2060 или 2061), по электронной почте uslugi-pay@23.kadastr.ru, либо через онлайн-сервис Кадастровой палаты svo.kadastr.ru.

Однако в случае если данные об объекте недвижимости отсутствуют либо орган технической инвентаризации не ответит в установленный срок, будет принято решение об отказе во внесении сведений о ранее учтенном объекте.