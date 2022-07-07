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Общество7 июля 2022 7:16

Трех леопардов выпустят в естественную среду обитания из Центра восстановления в Сочи

Животные проходят обследования
Ангелина НАЗАРЧУК
Перед выпуском на свободу кошек осматривают врачи. Фото: Цент восстановления леопардов

Перед выпуском на свободу кошек осматривают врачи. Фото: Цент восстановления леопардов

В Центре восстановления леопардов в Сочи планируют выпустить трех хищников в естественную среду обитания. Лео, Хоста и Лаура два года вырабатывали свои охотничьи инстинкты и навыки борьбы за выживание. Перед выпуском на свободу кошек осматривают врачи.

- Запланировано еще одно обследование самца. Мы будем проводить узи брюшной полости, поскольку в процессе наблюдения за ним, отметили, что он пьет немного больше воды, чем остальные кошки - рассказывает ветеринарный врач-эксперт Михаил Альшинецкий.

Стоит отметить, что на леопардов наденут спутниковые ошейники. Благодаря ним можно будет отслеживать кошек и их состояние. Кстати, ошейники российского производства.