Трех леопардов выпустят в естественную среду обитания из Центра восстановления в Сочи

Перед выпуском на свободу кошек осматривают врачи. Фото: Цент восстановления леопардов

В Центре восстановления леопардов в Сочи планируют выпустить трех хищников в естественную среду обитания. Лео, Хоста и Лаура два года вырабатывали свои охотничьи инстинкты и навыки борьбы за выживание. Перед выпуском на свободу кошек осматривают врачи.

- Запланировано еще одно обследование самца. Мы будем проводить узи брюшной полости, поскольку в процессе наблюдения за ним, отметили, что он пьет немного больше воды, чем остальные кошки - рассказывает ветеринарный врач-эксперт Михаил Альшинецкий.

Стоит отметить, что на леопардов наденут спутниковые ошейники. Благодаря ним можно будет отслеживать кошек и их состояние. Кстати, ошейники российского производства.