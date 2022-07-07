В День семьи, любви и верности орлята споют вместе с финалистами проекта «Голос. Дети»

Ребята примут участие в фестивале декоративно-прикладного твор-чества, посетят творческие площадки, киногостиную и урок письма.

Ежегодно в «Орленке» проходит Фестиваль «Ромашка в ладошке». Мальчишки и девчонки посещают коллективно-творческие дела, кинопросмотры фильмов-призеров Международного фестиваля «Лучезарный ангел». Главное событие фестивальных дней – празднование 15-летия Дня семьи, любви и верности.

- Это теплый и по-настоящему домашний праздник близок каждому из нас, ведь семья – это наша главная ценность, а вместе с любовью и верностью она составляет основу человеческого счастья. Семья является источником доброты и заботы, надежным тылом и опорой человека. Отмечать этот поистине уютный праздник в «Орленке» – уже традиция. С 2014 каждый год мы собираемся вместе с орлятами в рамках Фестиваля «Ромашка в ладошке, – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орленок» Александр Джеус.

Праздничный день стартует с торжественных линеек в детских лагерях Центра, потом ребята смогут показать свои таланты на литературной поляне, уроке письма, фестивале декоративно-прикладного творчества, выставке художественных работ. Также юные участники смены посетят киногостиную, творческие и игровые площадки, и мастер-классы.

Кульминацией фестиваля станет праздничный концерт, посвященный 15-летию Дню семьи, любви и верности. На сцене выступят финалисты проекта «Голос. Дети» – Рагда Ханиева, Малика Тайгибова и Валерий Кузаков, а также лучшие детские художественные коллективы страны. В ходе концерта пройдет награждение семей сотрудников «Орленка»: парам, состоящим в браке более 35 лет, будут вручены медали «За любовь и верность», а молодым семьям – памятные подарки. Заслуженные награды также получат школьники – победители конкурса «Ромашковый край».

Инициатором и соорганизатором Фестиваля «Ромашка в ладошке» выступает Фонд социально-культурных инициатив, президентом которого является С.В. Медведева. Фестиваль «Ромашка в ладошке» проходит в «Орленке» с 2014 года.