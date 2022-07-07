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Общество7 июля 2022 7:28

Четыре котельные Сочи переведут с угля на газ до конца 2022 года

Новые установки станут экологичными
Ангелина НАЗАРЧУК
Котельные станут безопаснее.

Котельные станут безопаснее.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Сочи четыре котельные переводят с угля на природный газ. Новые установки появятся на курорте до конца 2022 года. Котельные станут экологичнее и безопаснее.

- В жилых домах, школах, детских садах и больницах зимой должно быть тепло, - сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский. - Чтобы сократить тепловые потери и расходы на топливные ресурсы, а также увеличить энергоэффективность, необходимо планомерно проводить модернизацию устаревшего оборудования.

Ранее сообщалось, что переход с угля на газ осуществили в котельной №12 Хостинского района.