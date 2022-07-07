В Сочи школу на 800 мест в микрорайоне Мамайка построили на 75%

На участке расположатся 8 учебных корпусов. Фото: администрация региона

В микрорайоне Мамайка Сочи школу на 800 мест построили уже на 75%. Учреждение планируют достроить до 1 сентября 2022 года.

- На участке расположатся 8 учебных корпусов, летний оздоровительный лагерь, стадион с тренажерами и баскетбольной площадкой, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. - Сейчас одновременно со строительством подрядчик укладывает наружные сети канализации и пожарного водопровода, устанавливает котельную, обустраивает стадион.

Стоит отметить, что на пятом блоке ведутся арматурные работы и рабочие устанавливают пожарную вентиляцию. Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в шесть и седьмом блоке приступили к штукатурке, а на восьмом продолжаются монолитные работы.

Ранее сообщалось, что в Сочи готовят спортивные школы к новому учебному году. В некоторых проводится капитальный ремонт и закупается новое оборудование.