Самый дорогой участок в Адлерском районе Сочи продается за 6 млрд рублей

В Сочи на сегодняшний день продается около 1500 земельных участков. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Сочи на сегодняшний день продается около 1500 земельных участков. Стоит отметить, что больше всего выбора в Лазаревском районе - 448 и в Хостинском районе - 429 объектов. А в Адлерском районе Сочи на продажу выставлено 193 участка.

-Наиболее высокий средний уровень цен за сотку отмечен в Адлерском районе. Здесь этот параметр равен 3,94 млн рублей, - сообщают эксперты недвижимости.

Кстати, самая дешевая земля представлена в Лазаревском районе. Здесь за одну сотку покупатель заплатит миллион.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, самая дорогая земля в Сочи продается за 6 млрд рублей. За эту сумму покупатель приобретет участок площадью 750 соток в микрорайон "Голубые дали" Адлерского района.