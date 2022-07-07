Жителя Саратова осудили на 3 года за кражи денег у таксистов в Новороссийске

Приговор вступил в законную силу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новороссийске суд оставил без изменений приговор жителю Саратова. Мужчину приговорили к 3 годам колонии за кражи в такси и мошенничество. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

В январе прошлого года подсудимый ехал в такси. Разговаривая с водителем, он выдумал историю об аварии, в которую попал утром. После этого мужчина попросил у таксиста взаймы деньги на ремонт авто и пообещал, что отдаст их на следующий день.

Позвонив водителю позже, он рассказал, что случайно перевел ему на 10 тысяч рублей больше, и попросил вернуть деньги. При этом никакую сумму на банковский счет до этого он не переводил и не собирался. А украденные деньги – 16 тысяч рублей - потратил.

В этом же месяце он «заработал» на обмане своего знакомого. Мужчина рассказал небылицу о якобы умершем родственнике, тяжелой материальной ситуации в семье и попросил деньги взаймы. Тот согласился и передал сумму.

- Через день подсудимый позвонил приятелю и сказал, что хочет вернуть долг, но его банковский счет заблокирован. Для разблокировки он попросил деньги якобы для внесения на счет. Таким образом, мужчина передал подсудимому 15 тысяч рублей, которые тот возвращать не собирался, - рассказали в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Схему с обманом таксиста подсудимый использовал несколько раз. В марте 2021 года он рассказал водителю о якобы умершем родственнике и попросил деньги взаймы. Таксист отдал ему три тысячи рублей, после чего пассажир скрылся. На следующий день мужчина вытащил из бардачка кошелек у женщины – водителя такси. Подсудимый забрал 11 тысяч рублей, пока таксист клал куртку в багажник. Приехав по адресу, он расплатился и ушел. Такими способами мужчина обманул еще двоих водителей.

- Рассмотрев материалы дела, суд признал его виновным и назначил 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор обжалован, но судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда, рассмотрев дело в апелляционном порядке, оставила его без изменений, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. – Приговор вступил в законную силу.