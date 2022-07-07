Ярмарки выходного дня заработают в Майкопе 9 и 10 июля

В Майкопе в выходные дни заработают ярмарки Фото: Евгения ГУСЕВА

В Майкопе в выходные дни заработают ярмарки. 9 и 10 июля жители смогут приобрести местную продукцию по сниженной стоимости.

В субботу, 9 июля, в республике празднуют Курбан-байрам. В связи с этим торговые ряды будут ждать посетителей только по улице Димитрова (от ул. Чкалова до ул. Юннатов).

В воскресенье, 10 июля, ярмарка будет организована по улице Советской (между ул. Победы и пер. Красноармейским).

- Сельскохозяйственными товаропроизводителями и предприятиями пищевой промышленности города майкопчанам будет предложен широкий ассортимент продукции, - сообщили в пресс-службе администрации Майкопа.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», на время летнего сезона продажа скоропортящихся продуктов на ярмарках приостановлена. Сделано это для безопасности граждан.