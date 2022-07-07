Перевозившего под детским автокреслом наркотики водителя задержали на Кубани

В машине обнаружили 40 свертков с наркотиками Фото: ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани сотрудники ДПС задержали водителя за перевозку наркотиков. У мужчины также нашли самодельное оружие, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

BMW для проверки остановили на посту ДПС «Кущевский». 40 свертков с наркотиками 32-летний водитель спрятал под детским автокреслом. Мужчина перевозил более 27 граммов кокаина. А в багажнике лежало оружие, схожее с пистолетом, и восемь патронов к нему.

- По результатам баллистической экспертизы изъятый пистолет - самодельное нарезное короткоствольное огнестрельное оружие конструкции ПМ. Патроны пригодны для стрельбы, - рассказали в пресс-службе краевого МВД.

Как выяснилось, наркотики водитель – житель Ленинградской области - купил в интернете и собирался продать на Кубани. Возбуждено уголовное дело – теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы. На время следствия сбытчик наркотиков заключен под стражу.