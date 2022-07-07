В Новороссийске впервые пройдет Форум онкологических пациентов «Женское здоровье»

Фото: АНО «Моя Жизнь»

Цель Форума – повысить осведомленность пациентов о современных методах диагностики, лечения злокачественных новообразований. Проведение мероприятия поддержал главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн. В работе Форума примут участие пациенты из Новороссийска, Анапы, Геленджика, Славянска-на-Кубани, Крымска, а также врачи-онкологи из Новороссийска, Краснодара, Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Бурятия и Чеченской Республики.

Организатором мероприятия являются АНО по оказанию помощи лицам с онкологическими заболеваниями и их семьям «Моя Жизнь», краснодарское отделение Всероссийской Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» при поддержке администрации Краснодарского края, администрации муниципального образования город Новороссийск, министерства здравоохранения Краснодарского края, Общественной палаты Новороссийска.

Свои доклады на двух секциях – «Женское здоровье» и «Здоровье женщины – взгляд специалиста» – представят врачи-онкологи новороссийского и краснодарского онкодиспансеров, краевой клинической больницы № 1 им. проф. С.В. Очаповского, ФГБУ «НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. ак. В.И. Кулакова», ГАУЗ «Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко» министерства здравоохранения Республики Бурятия, представители компаний-партнеров. В работе Форума примет участие главный внештатный онколог Чеченской Республики Хусейн Ахматханов.

«Форум онкологических пациентов в Новороссийске – это второе подобное мероприятие, которое мы проводим на Кубани: ровно год назад, несмотря на пандемию коронавируса, Форум прошел в Краснодаре, в нем приняли участие около ста человек, – рассказала директор АНО «Моя Жизнь», председатель Краснодарского отделения Всероссийской Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» Юлия Ищенко. – И тогда еще пациенты выразили пожелание, чтобы такие мероприятия проводились в крупных городах края, где есть онкодиспансеры. Эту инициативу поддержали в министерстве здравоохранения края и Общественной палате Новороссийска. И врачи, и пациенты – равноправные участники нашего Форума. Его задача – повысить осведомленность людей, столкнувшихся с диагнозом «рак», о том, какие существуют современные подходы к диагностике, лечению и реабилитации у женщин. А для врачей это возможность обсудить актуальные вопросы оказания онкологической помощи».

Партнерами Форума онкологических пациентов стали: «Фармасинтез» – один из крупнейших отечественных производителей социально значимых лекарственных средств, федеральная сеть клиник экспертной онкологии «Евроонко», сеть медицинских лабораторий CL, аптечная сеть «Апрель», ортопедический салон «ОртоДокс», Благотворительный фонд «Главное дело», Всемирный Русский Народный Собор, Индивидуальный предприниматель Вячеслав Давлятович Одинаев, интернет-магазин Kamille.Store.

Автономная некоммерческая организация по оказанию помощи лицам с онкологическими заболеваниями и их семьям «Моя Жизнь» была создана в 2021 году для всесторонней помощи людям, которым поставлен диагноз «рак», – лечебной, юридической, психологической, социальной. АНО «Моя жизнь» регулярно проводит Школы пациентов, Группы взаимопомощи, вебинары с участием врачей-онкологов из Краснодара, Москвы и Санкт-Петербурга.

Директор АНО «Моя Жизнь» Юлия Ищенко является членом общественного Совета по защите прав пациентов при территориальном органе Росздравнадзора Краснодарского края, а также членом общественной комиссии при ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Краснодарскому краю» Минтруда России.

Всероссийская общественная организация помощи пациентам «Ассоциация онкологических пациентов “Здравствуй!”» была создана в 2016 году, в 2019 году начало работу Краснодарское региональное отделение Ассоциации.