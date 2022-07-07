Обстоятельства аварии устанавливаются Фото: УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю
В Краснодаре иномарка сбила 25-летнего велосипедиста. Парень переезжал дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Авария произошла накануне на перекрестке улиц Калинина и Герцена. Ближе к 23:00 33-летний водитель HYUNDAI Creta сбил 25-летнего велосипедиста. Предварительно, в этот момент загорелся желтый сигнал светофора. Велосипедист же переезжал дорогу по пешеходному переходу.
- В результате ДТП велосипедист с травмами госпитализирован в медучреждение. Обстоятельства аварии устанавливаются, - уточнили в пресс-службе краевого ГИБДД.
Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Геленджике турист на внедорожнике насмерть сбил 26-летнюю девушку. Она перебегала дорогу в неположенном месте.