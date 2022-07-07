На Кубани за сутки COVID-19 заболели 57 человек, в том числе четыре ребенка

На аппаратах ИВЛ остаются три пациента Фото из архива КП

В Краснодарском крае за сутки COVID-19 подтвердился у 57 человек. В том числе коронавирусом заболели четыре ребенка, самому младшему из которых три месяца. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

В Краснодаре прибавился 21 пациент, в Северском районе – 6, в Ейском районе и Новороссийске - по 4. По три положительных результата получено в Армавире и Кавказском районе, по два - в Геленджике, Сочи, Темрюкском и Туапсинском муниципалитетах.

- По одному зараженному коронавирусом - в Апшеронском, Динском, Кущевском, Новокубанском, Павловском, Тбилисском, Тимашевском районах и Анапе, - сообщили в региональном оперштабе.

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются три пациента. Тем временем с выздоровлением в крае за сутки выписали 15 человек.