Житель Кубани насиловал маленькую соседку, когда та приходила играть с его сыном

В суде мужчина вину не признал Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителю Кубани вынесли приговор за изнасилование соседской девочки. Мужчине дали 13 лет тюрьмы, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Все происходило в Кропоткине – в доме у самого подсудимого. Как выяснилось, в 2018 году несколько месяцев девочка приходила поиграть с его сыном. Тогда ей еще не исполнилось 12 лет. Но между играми ребенок подвергался насилию – за это время мужчина несколько раз надругался над девочкой.

На заседании подсудимый вину не признал. Но в ходе расследования СУ СК РФ по Краснодарскому краю она была доказана.

- Мужчине назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов региона. - Приговор в законную силу не вступил.