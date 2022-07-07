В Геленджике на самокатчиков составили три протокола за езду по набережной

Фото: пресс-служба администрации Геленджика

Сотрудники ГИБДД, городской администрации, а также казаки по поручению мэра Геленджика проводят рейды по соблюдению запрета на движение по набережной самокатов, велосипедов, велорикш и других средств индивидуальной мобильности.

В пресс-службе администрации города-курорта сообщили, что на трех человек полицейские составили протоколы об административном правонарушении. Участники патруля также провели 10 профилактических бесед.

В ведомстве добавили, что водители СИМов создают опасность для пешеходов и участников дорожного движения при езде по проезжей части. Накануне на улице Новороссийской произошло ДТП.

Автомобилист не увидел самокат и сбил его. Водитель СИМ не соблюдал меры безопасности и был без шлема. В результате столкновения он получил травмы.

Водители самокатов и других средств индивидуальной мобильности, отметили в пресс-службе мэрии города-курорта, часто ездят слишком быстро, чем создают реальную опасность для жителей и гостей Геленджика.

По решению мэра Алексея Богодистова езда на самокатах и велосипедах по набережной запрещена, поскольку по ней гуляют много людей и вероятность столкновения многократно возрастает.

- Для их минимизации сотрудники ГИБДД, администрации и полиции проводят рейды. Каждому нарушителю специалисты терпеливо объяснят, что набережная - территория для пешеходов, а на тех, кто, несмотря на предупреждения, нарушают закон, собирают административные материалы, - добавили в пресс-службе администрации Геленджика.