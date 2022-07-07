Ребята благоустроят воинские мемориалы в горной местности Абинского и Крымского районов Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани 70 юных поисковиков отправились в поход-экспедицию по местам боевой славы. Торжественный митинг в честь начала ежегодного мероприятия прошел в Абинске на воинском мемориале «Вечный огонь». Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Поход-экспедиция запланирована на пять дней. Ребята пройдут по боевому пути соединений и частей, воевавших на Кубани в годы Великой Отечественной войны, посетят места боев битвы за Кавказ, благоустроят воинские мемориалы в горной местности Абинского и Крымского районов.

Для участников запланированы обучающая программа «Юный поисковик Кубани», медицинская и туристическая подготовка, спортивные и творческие соревнования.

В поход-экспедицию отправились поисковая группа «Обелиск»» из станицы Старокорсунской, архивно-поисковый отряд клуба «Луч» из Курганинского района, школьный краеведческий поисковый отряд «Патриоты Кубани» из Краснодара и военно-патриотический клуб «Патриот» из Красноармейского района.