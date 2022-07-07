Чистюли в Геленджике могут получить до 100 тысяч рублей

Фото: пресс-служба администрации Геленджика

В Геленджике объявили смотр-конкурс, в котором могут принять участие все желающие. Заявки от местных жителей принимаются до 15 июля.

Суть конкурса состоится в демонстрации умений заботиться о своем многоэтажном доме, дворе или квартале. Заявки в соответствующие номинации принимаются от старших дома или других уполномоченных местных жителей, управляющих УК, ТСЖ, кооперативов, а также собственников частных домов.

Заявки на участие в конкурсе, а также соответствующие документы принимаются в городском управлении ЖКХ.

На основании поданных документов члены комиссии выберут «Лучший квартал», Лучший многоквартирный дом», а также «Дом образцового содержания». Три победителя в каждой из номинаций получат премии от 20 тысяч до 100 тысяч рублей в зависимости от места, сообщили в пресс-службе Геленджика.