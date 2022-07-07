Тонну ухи сварят на гастрономическом празднике кубанской рыбы и раков в «Атамани»

Тонну ухи сварят 9 июля на гастрономическом празднике кубанской рыбы и раков. Мероприятие пройдет в выставочном комплексе «Атамань», сообщили в пресс-службе региональной администрации.

С 9:00 до 19:00 на фестивале будет работать кузня, коптильня, гончарная мастерская, конный прокат, выставки-ярмарки и станичный ЗАГС. А для детей подготовлены интерактивные площадки.

Для гостей выступят краевые кубанские творческие коллективы, приготовят традиционные блюда. Посетители смогут прогуляться по кубанским подворьям, а затем попробовать уху.

Кроме фестиваля кубанской рыбы и раков, 17 июля в «Атамани» пройдет всероссийский праздник «Единый день фольклора», 23 июля – фестиваль кубанской индюшки, а 30 июля – краевой фестиваль вареников «Навары, мылая».

Уточняется, что фестивальный сезон продлится до конца октября. Финальным мероприятием станет краевой праздник «День станицы Атамань».

А каждую субботу для посетителей с пропиской на Кубани проводится акция «Я живу на Кубани». После 14:00 в выставочный комплекс пропускают со скидкой. А молодежь от 14 до 22 лет и вовсе бесплатно – по «Пушкинской карте».