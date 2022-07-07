Парадом колясок и праздничным концертом отметят День семьи, любви и верности в Геленджике

На Центральной площади пройдет парад колясок Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Геленджике готовятся отметить День семьи, любви и верности. Уже известно, чем порадуют в праздничный день жителей и гостей курорта.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, 8 июля на Центральной площади Геленджика состоится парад колясок. Начало мероприятия – в 10:00. В 17:00 здесь же выступят воспитанники городской ДШИ, а в 18:00 пройдет праздничный концерт.

Музыкальная программа запланирована и на 9 июля. В 10:00 состоится концерт народного ансамбля народного танца «Калинка» и народного хора казачьей песни Дворца культуры, искусства и досуга, а в 19:00 – концерт, также посвященный Дню семьи, любви и верности.