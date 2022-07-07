Более 4 километров новой ЛЭП построили в Анапе

В поселке Супсех оборудовали 4,2 километра линии электропередачи Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Более четырех километров линии электропередачи построили в Анапе. Новые сети оборудовали в поселке Супсех, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Всего здесь оборудовали 4,2 километра ЛЭП и установили новый распределительный пункт с устройствами телемеханики и релейной защиты.

Сейчас здесь проживают более 10 тысяч человек. А в курортный сезон прибавляются и отдыхающие.

- В населенном пункте фиксировались факты превышения разрешенной мощности, особенно в период пиковых нагрузок. Новый объект повысит качество энергоснабжения и создаст резерв мощности для подключения новых потребителей, - отметил вице-губернатор Александр Трембицкий.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Ейске в 2022 году отремонтировали 14 километров воздушных ЛЭП. До конца года в городе обновят четыре трансформаторные подстанции и шесть километров линии электропередачи.