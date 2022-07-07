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Общество7 июля 2022 12:11

Организатора группы автоподставщиков осудят на Кубани

Расследование дела завершено
Светлана ОВДЕЙ
Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Кубани осудят организатора группы автоподставщиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

36-летний мужчина собрал группу водителей для реализации преступной схемы. Участники инициировали девять случаев ДТП в Краснодаре. После этого они подделывали административные протоколы и передавали в страховую компанию для получения компенсации.

Всего им удалось «заработать» больше 5,3 миллиона рублей – такой ущерб нанесен страховщику. На период следствия обвиняемый находился под арестом.

- Следственной частью СУ УМВД России по Краснодару собрано достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Организатору группы грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.