При пожаре на пшеничном поле обгорел 62-летний тракторист на Кубани

Пламя охватило 35 гектаров поля Фото: кадр из видео

62-летний тракторист обгорел при пожаре на пшеничном поле. Прокуратура организовала проверку, сообщили в пресс-службе краевого надзорного органа.

Возгорание произошло накануне в Крыловском поселении Ленинградского района. Пламя охватило 35 гектаров поля с пшеницей. Здесь же находился 62-летний тракторист, который пытался потушить огонь водой. Позже его госпитализировали с ожогами третьей степени – у мужчины поражено 15% кожи. Огонь перешел и на трактор МТ3 - машина сгорела.

Как сообщили в пресс-службе районной администрации, пожар тушили почти два часа. На месте работали пожарно-спасательная часть и добровольно-пожарная дружины Новоплатнировского поселения.

- Причина возгорания устанавливается. Кроме того, прокуратура поставила на контроль ход и результаты организованной отделом надзорной деятельности процессуальной проверки, - сообщили в пресс-службе надзорного органа.