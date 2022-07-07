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Общество7 июля 2022 12:28

В Адыгее более 100 педагогов со всей России показали мастерство преподавания

В республике прошел фестиваль учительских клубов
Валерия ГОДОВНИКОВА
В Адыгее прошел фестиваль учительских клубов. Фото: пресс-служба Минобразования и науки по Адыгее

В Адыгее прошел фестиваль учительских клубов. Фото: пресс-служба Минобразования и науки по Адыгее

В Адыгее прошел фестиваль учительских клубов. Показать свое мастерство прибыло более 100 педагогов из 10 регионов России.

Основная цель фестиваля - повышение квалификации учителей на базе туристического комплекса. На протяжении нескольких дней участники проходили мероприятия в интерактивном режиме, участвовали в квесте, а также представляли свои педагогические идеи в стиле TED.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», основная особенность фестиваля - возможность обменяться опытом в формате живого общения. Которого долгое время не хватало из-за пандемии.

- С 2012 года, главной идеей долгое время являлось объединение усилий профессиональных клубов по выявлению и продвижению педагогических инноваций на муниципальном уровне, теперь же фестиваль выходит на межрегиональный уровень, - сообщили в пресс-службе Минобразования и науки по Адыгее.