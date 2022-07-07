Мобильная сеть МегаФона признана лучшей в России

Фото предоставлено пресс-службой МегаФон

МегаФон получил награду за лучшую мобильную сеть в стране, набрав максимальный балл за покрытие сети и продемонстрировав самую высокую скорость мобильного интернета, которая более чем на 30% опережает показатель ближайшего конкурента. Об этом говорят результаты независимых исследований международной компании Ookla®.

В этом году Ookla впервые представила исследование о качестве покрытия мобильных сетей российских операторов. Для оценки эксперты анализируют количество локаций площадью 100х100 метров на территории страны, в которых доступны услуги операторов, а также качество сервисов, представленных в каждой локации, – 4G и ниже. На основе двух показателей выводится общий результат.

Фото предоставлено пресс-службой МегаФон

В исследовании скорости мобильного интернета МегаФон подтвердил свое лидерство, заняв первое место шестой год подряд. В этом году Ookla изменила методологию оценки скорости: вместо средних показателей используются медианные, которые наилучшим образом отражают пользовательский опыт. Результаты основаны на 6,3 млн замеров на 1,3 млн мобильных устройств. Медианная скорость скачивания в сети МегаФона составила 25,01 Мбит/с, медианная скорость загрузки данных — 9,09 Мбит/с.

Исследование подтверждает лидерство МегаФона по скорости мобильного интернета и в Краснодаре. Во 2 квартале 2022 года оператор увеличил медианную скорость скачивания в регионе на 26% – до 22,29 Мбит/с по сравнению со 2 кварталом прошлого года. Также высокие скорости отмечаются в Новороссийске – 32,87 Мбит/с, Геленджике – 26,68 Мбит/с, Сочи – 27,51 Мбит/с и Эсто-Садке – 67,75 Мбит/с.

МегаФон продемонстрировал лучший показатель по результатам около 140 тыс. тестов, сделанных пользователями мобильного интернета в сетях всех операторов связи в городах. Компания укрепила лидирующую позицию в Краснодаре благодаря активному развитию инфраструктуры: только с начала года оператор модернизировал и построил более 20 объектов связи.