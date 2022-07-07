Юрий Бурлачко: С начала года Кубань посетили без малого 5 млн туристов

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Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко прокомментировал сообщение в СМИ, согласно которому на курортах Кубани в этом году планирует отдохнуть каждый третий житель России.

Спикер регионального парламента отметил, что санаторно-курортная сфера Краснодарского края добилась значительных успехов. Это стало возможным в том числе благодаря совместной работе исполнительной и законодательной ветвей власти, а также органов местного самоуправления.

Юрий Бурлачко напомнил, что депутаты регионального парламента на июньской сессии рассмотрели постановление «О развитии внутреннего туризма и создании условий, необходимых для диверсификации туристского продукта, в Краснодарском крае».

Во время его подготовки парламентарии, а также специалисты краевого министерства курортов, туризма и олимпийского наследия посещали районы для оценки работы местной власти по развитию турсферы.

- Краевая статистика свидетельствует, что несмотря на ограничения в работе аэропортов, турпоток в регион сохраняется на высоком уровне. С начала года Кубань посетили без малого 5 млн туристов. Номерной фонд на летний сезон в среднем забронирован на 60%, - отметил Юрий Бурлачко.

Председатель ЗСК добавил, что региональная власть заинтересована в возвращении туристов. Поэтому на развитие турсферы в регионе в этом году из федерального бюджета дополнительно привлекли более 750 млн рублей по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства».

Эти деньги направили на поддержку профильных предприятий. Средства пойдут на создание модульных средств размещения, кемпингов и глэмпингов, разработку турмаршрутов, покупку оборудования для пляжей и многое другое.

- Номерной фонд Краснодарского края постоянно растет. До конца 2023 года планируют впервые открыть двери для гостей более 50 средств размещения на 1700 номеров. Активно внедряется обновленный стандарт формата «все включено». Спрос на этот формат очень высок, за последние годы количество таких отелей возросло в 2,5 раза и сегодня у нас их 80, - сообщил спикер регионального парламента.

В регионе работает 536 туристско-экскурсионных организаций. Юрий Бурлачко отметил, что согласно поправкам, внесенным в краевой закон, региональное министерство курортов может проводить аттестации по подготовке экскурсоводов и гидов. Для гостей региона открыты более 700 объектов показа и порядка 400 турмаршрутов.

- Приоритетным вопросом в удобстве перемещения гостей по территории региона остается создание удобной транспортной логистики. Проведен анализ оказания услуг во всех отелях, расположенных вдоль гостевых трасс. Отельеры Геленджика и Туапсинского района запустили шатлы для авиатуристов, прилетающих в Сочи, - рассказал Юрий Бурлачко.

Кроме того, из-за закрытия воздушного пространства запустили морское сообщение по маршрутам Новороссийск — Геленджик — Сочи и Сочи — Сухум. Для удобства гостей региона также начали ходить дополнительные электрички, курсирующие вдоль Черного моря. Всего ежедневно работает 55 рейсов.

В регионе также развиваются новые туристические сегменты. К ним относятся винный или энотуризм, гастротуризм. Около 30 виноделен принимают гостей, разработан специальный маршрут «Винные дороги края».

Особое внимание уделяется направлениям, способных сделать отдых более разнообразным и насыщенным. В частности, направленных на демонстрацию в том числе и гор, где развивается так называемый экологический туризм.

- В этом году по поручению губернатора к летнему сезону на территории Геленджика, Новороссийска, Горячего Ключа, Северского и Абинского районов запущено девять пилотных маршрутов. Они обследованы, промаркированы, на них установлены информационные стенды. Создан специальный информационный ресурс в интернете о турмаршрутах — горыблизко.рф, - отметил Юрий Бурлачко.

Спикер регионального парламента также отметил успех региона на Петербургском международном экономическом форуме, где туристические предприятия края заключили 14 соглашений на 160 млрд рублей.

- Большую роль в активизации инвестиционной активности сыграл принятый депутатами по инициативе губернатора краевой закон о введении налоговых льгот для инвесторов, участников региональных инвестиционных проектов, по налогу на имущество, - сообщил Юрий Бурлачко.