Туристов сняли при помощи альпинистского снаряжения Фото: «Кубань-СПАС»

В Геленджике спасатели сняли двоих туристов с крутого склона. Об этом сообщили в аварийно-спасательной службе «Кубань-СПАС».

Помощь понадобилась туристам накануне. Двое приезжих из Волгограда и Санкт-Петербурга оказались на крутом отсыпном склоне вблизи скалы Парус в районе Прасковеевки. Но спуститься они не смогли.

Прибывшие спасатели альпинистским снаряжением спустили туристов в безопасное место. Уточняется, что помощь медиков не потребовалась.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Сочи спасатели эвакуировали двух сорвавшихся туристов со склона горы. Один из них пробыл на склоне всю ночь.