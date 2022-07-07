Спасатели Геленджика эвакуировали туристку со сломанной ногой

Женщине оказали первую помощь и передали ее медикам Фото: «Кубань-СПАС»

В Геленджике туристке потребовалась помощь спасателей. Женщина на прогулке в горах сломала ногу. Об этом сообщили в аварийно-спасательной службе «Кубань-СПАС».

Все произошло в районе хутора Джанхот. Туристка из Москвы из-за перелома не могла передвигаться самостоятельно.

Прибывшие спасатели оказали женщине первую помощь. Позже они спустили пострадавшую с горы и передали медикам.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что спасатели Сочи эвакуировали туриста со сломанной ногой с горы «Фишт». Пострадавшего передали врачам скорой помощи.