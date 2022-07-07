В Сочи в массовой аварии с автобусом пострадал ребенок

Полиция проводит проверку. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

На автодороге Адлер - Альпика-Сервис на 31-м километре произошло крупное ДТП. В 15:00 часов экскурсионный автобус столкнулся с тремя легковушками. Пострадали ребенок и пассажир автомобиля. В момент аварии в автобусе туристов не было. Погибших нет.

- По предварительным данным, водитель автобуса уходя от столкновения с внезапно выехавшим легковым автомобилем со второстепенной полосы, допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с тремя легковыми автомобилями, двигающимися во встречном направлении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Полиция проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.