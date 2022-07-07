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Общество7 июля 2022 14:25

На Кубани тело убитого отверткой мужчины обнаружили в доме спустя два месяца

Подозреваемого задержали, ему предъявлено обвинение
Светлана ОВДЕЙ
Расследование дела продолжается Фото из архива КП

Расследование дела продолжается Фото из архива КП

Житель Кубани убил соседа отверткой. Но тело мужчины обнаружили лишь спустя два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Трагедия произошла в мае в Белореченске. 49-летний житель повздорил с 29-летним соседом и, по словам обвиняемого, начал драку. Тогда парень на следующий день в ярости взял отвертку, пришел домой к мужчине и ударил ей спящего соседа в сердце.

Тот скончался, а обвиняемый ушел. Но о преступлении стало известно спустя два месяца. В июле приехавшие к погибшему родственники обнаружили в доме его тело.

Совсем скоро следователи нашли подозреваемого в убийстве. Ему уже предъявлено обвинение.

- Рассматривается вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств преступления. Назначен комплекс необходимых судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается, - добавили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.