На Кубани тело убитого отверткой мужчины обнаружили в доме спустя два месяца

Расследование дела продолжается Фото из архива КП

Житель Кубани убил соседа отверткой. Но тело мужчины обнаружили лишь спустя два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Трагедия произошла в мае в Белореченске. 49-летний житель повздорил с 29-летним соседом и, по словам обвиняемого, начал драку. Тогда парень на следующий день в ярости взял отвертку, пришел домой к мужчине и ударил ей спящего соседа в сердце.

Тот скончался, а обвиняемый ушел. Но о преступлении стало известно спустя два месяца. В июле приехавшие к погибшему родственники обнаружили в доме его тело.

Совсем скоро следователи нашли подозреваемого в убийстве. Ему уже предъявлено обвинение.

- Рассматривается вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств преступления. Назначен комплекс необходимых судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается, - добавили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.